Tối 19-9, ông Võ Văn Trung, Bí thư thị xã Long Mỹ cho biết lãnh đạo thị xã vừa thưởng nóng số tiền 5 triệu đồng cho lực lượng tham gia triệt phá một tụ điểm có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.



Theo ông Trung trong vụ việc này, ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự lực lượng đã kịp thời phát hiện việc tụ tập trái phép trong thời gian thực hiện giãn cách, góp phần cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương được tốt hơn.



Kiểm tra khu vực nuôi gà của ông Trần Văn Khánh công an phát hiện có chín người đang tụ tập, có biểu hiện chuẩn bị đá gà ăn tiền. Ảnh: NHÂN HOÀNG

Sáng cùng ngày, từ tin báo của quần chúng nhân dân Công an phường Thuận An phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Long Mỹ bất ngờ kiểm tra khu vực nuôi gà của ông Trần Văn Khánh (tên thường gọi là Khánh Rum, 38 tuổi, ngụ khu vực 5).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có chín người đang tụ tập, có biểu hiện chuẩn bị đá gà ăn tiền. Làm việc với công an, những người này bước đầu khai nhận từ huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy chạy vỏ lãi đến.

Qua kiểm tra, công an phát hiện và tạm giữ một con gà trống đã chết, ba xe máy, hai võ lãi, tám điện thoại di động và số tiền hơn 4,9 triệu đồng.

Nhân viên y tế địa phương cũng đã tiến hành test nhanh cả chín người này, kết quả xét nghiệm tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Do gần đây phát hiện ổ dịch phức tạp nên thị xã Long Mỹ là địa phương còn lại phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16, trong khi đó bảy địa phương còn lại hiện đã nới lỏng giãn.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang trong ngày 19-9, địa phương đã ghi nhận thêm bốn ca mắc COVID-19 mới liên quan đến ổ dịch tại ấp Long Hòa 2 (xã Long Phú, thị xã Long Mỹ), những người này là F1 này được cách ly tập trung. Trong ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cũng ra quyết định mở rộng phạm vi thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp Long Hòa 2.

Tính từ lúc ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại ổ dịch thị xã Long Mỹ (ngày 14-9), đến nay tổng số ca mắc liên quan đến ổ dịch này là 35 tca. Trong đó, có 34 trường hợp ở xã Long Phú và một trường hợp ở xã Long Trị A.