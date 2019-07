Nhóm người dùng súng vào nhà dân ở Củ Chi để cướp

Ngày 9-7, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy xét nhóm thanh niên cầm súng và súng điện xông vào nhà dân ở Củ Chi vào lúc rạng sáng tấn công khiến ông Hà Văn Ngà (48 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) bị xây xát và cháu Hà Văn Đ. (15 tuổi, con ông Ngà) bị thương.





Nhóm cướp cực kỳ manh động và liều lĩnh, dùng cả súng để tấn công. Ảnh cắt từ clip.

Cầm súng tấn công cực kỳ manh động

Theo ông Ngà, khoảng 3 giờ sáng ngày 6-7, lúc gia đình thức giấc vì nhiều tiếng động lạ.

Khi tỉnh dậy, hai vợ chồng ông Ngà nhìn qua camera an ninh thì phát hiện một nhóm bốn thanh niên đã đột nhập vào sân nhà. “Chó lúc này sủa vang, tôi đang ngủ thì vợ gọi dậy nói nhà có trộm. Khi nhìn ra thì thấy một nhóm tay lăm lăm súng đang tìm cách cạy cửa” – người đàn ông nói.

Theo đó, nhóm thanh niên từ độ tuổi 20 đến 25 tuổi. Trong đó có một người có vẻ như là chỉ huy ba người còn lại. Người này tay lăm lăm hai khẩu súng gồm súng điện và súng côn chia làm hai nhóm tiếp cận phòng ông Ngà và người con trai nhỏ tuổi.



Cây gậy sắt mà nhóm cướp bỏ lại ở hiện trường. Ảnh NT.

“Nhóm này tìm cách cạy cửa phòng vợ chồng tôi và phòng con trai tôi (em Đ, 15 tuổi,ngủ phòng bên – PV). Phòng tôi chúng không vào được nhưng cửa sổ của phòng thằng bé rất dễ cạy chúng có thể khống chế con tôi để làm tin”, ông Ngà nói.

Người đàn ông bình thường làm nghề buôn bán vẫn giữ được bình tĩnh, không kịp mặc áo nhưng dặn vợ: “Gọi điện cho con trai, thông báo việc có trộm vào nhà và cách xử lý tình huống”.

Sau khi vợ gọi điện cho con trai, ông Ngà điện thoại cho người hàng xóm gần nhất thông báo nhà có cướp rồi chụp lấy bình cứu hỏa.

“Tôi không biết chiếc bình cứu hỏa còn dùng được không vì đã nhiều năm không dùng tới rồi mở cửa xông ra”. Ông Ngà biết rằng mình yếu thế nhưng không còn cách nào khác. Lúc này, cửa phòng con trai ông Ngà đã bị phá, cháu bé đã bị hai thanh niên to cao khống chế và dùng roi điện tấn công liên tục.

“Tôi biết mình sẽ chết nếu chúng nổ súng khi tôi xịt bình cứu hỏa và tấn công ngược trở lại”, ông nói.

Nhóm thanh niên cũng tấn công, một trong số người này bị té vào chậu cây cảnh và bỏ chạy đi. Trong lúc chồng cố gắng giải cứu con và bảo vệ gia đình, vợ ông Ngà cầm điện thoại nói lớn: “Các anh đến cổng rồi hả, chúng có bốn tên đang cướp nhà tôi và bắt con trai tôi. Các anh bao vây chúng đi”.

Trong lúc xô xát, một tên trong nhóm nhanh chóng rời đi còn ba thanh niên vẫn tấn công ông Ngà và khống chế cháu bé.

Trong đêm đen, nhà dân gần nhất là khoảng 5 cây số, xung quanh chỉ là khu công nghiệp vắng người, ông Ngà tưởng chừng như tuyệt vọng. “Chúng không nói gì, người có vẻ cầm đầu chỉ ra hiệu cho những người còn lại. Nhưng khung cảnh hỗn loạn vì tiếng nổ của súng điện và chó sủa” – người đàn ông nói.

Chưa từng có mâu thuẫn với ai

Sau chừng 5 phút giằng co, con trai ông Ngà giằng ra được và chạy về hướng bố mẹ. Trong lúc chạy, em bị một thanh niên cầm gậy đánh vào người. Riêng ông Ngà lấy được khẩu súng hơi bình thường hay để trong nhà làm trang trí giả bộ lên đạn để dọa.



Tên cướp dùng súng tấn công chủ nhà. Ảnh cắt từ clip.

Nhóm thanh niên thấy động và có vẻ không ăn thua nên nhanh chóng tháo chạy để lại hiện trường một cây gậy.

“Trước khi chúng rời đi, người có vẻ cầm đầu nói với con trai tôi bằng giọng miền Nam rằng tao sẽ giết hết cả nhà mày. Khi chạy ra đường, tên này nổ một phát súng hướng về phía sau nhưng không trúng một ai”, ông nói.

Đến sáng, ông Ngà phát hiện con chó của gia đình bị trúng đạn, máu chảy ướt cả một vạt lông. Cả gia đình ba người may mắn chỉ bị những vết xây xát nhẹ. “Kiểm tra camera an ninh mới thấy hãi hùng. Chúng ăn mặc kín mít đi giày và đeo khẩu trang cùng găng tay. Đến phút cuối, tôi nhìn quầng lửa phát ra từ khẩu súng ngắn mới thấy mình may mắn” – người đàn ông bàng hoàng.

Phải đến khi nhóm thanh niên manh động rời đi một lúc lâu người thân ông Ngà mới đến nhà và đến sáng cùng ngày thì cảnh sát có mặt. Những dấu vết thu được ở hiện trường không có đầu đạn nhưng theo nhận định ban đầu khẩu súng nhóm này sử dụng là súng bắn đạn bi.

Camera an ninh được trích xuất để phục vụ công tác điều tra.



Khu vực sân nhà ông Ngà, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh NT.

Ông Ngà cho biết mình không loại trừ khả năng đây là những người có thể quen biết với gia đình. Nhưng băn khoăn rằng mình lâu nay làm nghề buôn bán đất đai không có mâu thuẫn hay thù hằn với ai.

“Tôi làm nghề kinh doanh đất nhưng đợt này bất động sản khu vực đóng băng, không có buôn bán gì chỉ ở nhà nuôi cá, trồng rau” – ông Ngà nói.



Người đàn ông dùng bình cứu hỏa mini để chống trả nhóm cướp táo tợn. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi trong cuối giờ chiều cùng ngày, đại diện Công an huyện Củ Chi cho biết hiện đã lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh đồng thời khởi tố vụ án cướp tài sản để điều tra làm rõ.

“Hiện chúng tôi đã khởi tố. Qua điều tra ban đầu hiện không có tài sản bị mất", vị này nói.

Công an cũng chưa xác định được vật giống súng mà thanh niên sử dụng có phải là vũ khí quân dụng hay không. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, truy xét.