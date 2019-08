Nhóm người ‘khủng bố’ quán phở Hòa bị bắt giữ

Chiều 5-8, Công an TP.HCM họp báo thông tin chính thức vụ phở Hòa trên đường Pasteur (phường 8, quận 3, TP.HCM) liên tục bị tạt sơn, mắm tôm....



Theo công an, đến nay cơ quan chức năng đã xác định Phạm Phong Phú (48 tuổi, Phú “moto”) là chủ mưu chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi ném chất bẩn vào quán phở Hòa để đòi nợ.

Bỏ gián vào tô phở để bôi nhọ phở Hòa

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng CSHS Công an TP.HCM, thông tin: Đến nay, công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Phú và bốn đồng phạm Khương Đình Đồng, Phạm Thành Đô, Nguyễn Xuân Tùng và Lê Văn Công để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Công an cũng đã thực hiện việc khám xét nơi ở của Trần Anh Tuấn (em rể chủ quán phở Hòa) thu giữ nhiều tài liệu để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, buôn lậu... của người này.

Bước đầu công an xác định: Phú và Tuấn làm ăn chung nhưng thua lỗ, không còn khả năng trả nợ, Tuấn bỏ trốn nên Phú đã nhiều lần đứng ra trả nợ thay.

Sau đó Phú triệu tập các đàn em, chỉ đạo cho họ ném chất bẩn vào nhà Tuấn để ép trả nợ. Tuy nhiên, ông Tuấn bỏ nhà đi và gia đình cam chịu nên nhóm này chuyển sang nhà bên vợ của Tuấn là quán phở Hòa, đồng thời cho nhóm giang hồ đến yêu cầu anh rể của Tuấn phải trả nợ thay.

Ban đầu, nhóm này ném chất bẩn vào đêm nên gia đình nạn nhân chịu đựng, âm thầm lau rửa. Sau đó, chúng chuyển sang ném chất bẩn vào ban ngày, lúc có khách đang ăn phở, đỉnh điểm là ngày 25 và 26-7.

“Nhóm này còn bỏ gián vào tô phở nhằm bôi nhọ an toàn thực phẩm quán phở Hòa, một thủ đoạn mới, đê hèn của đối tượng phạm tội” - Thượng tá Nam chia sẻ.

Tối 29-7, Đồng tiếp tục tới quậy quán phở. Đồng thuê Công, Tùng, Đô mua sơn, chất bẩn về trộn và ném vào quán phở Hòa.

Thượng tá Nam cho biết: Ngày 31-7, sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, trong khoảng 6 tiếng đồng hồ, Phòng CSHS đã phối hợp cùng Công an quận 3 xác định được nhóm người gây ra vụ việc, mời về trụ sở và đến nay đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo phê chuẩn của VKS.

Tang vật thu giữ gồm: Sơn, bình xịt hơi cay, kiếm, nhiều công cụ hỗ trợ: dùi cui điện, còng số 8, ba ô tô nghi là xe làm giả giấy tờ liên quan Tuấn cầm cố tại ngân hàng (xe sang)...

Hai người khác tham gia nhưng chưa đến mức khởi tố hình sự, công an đang điều tra làm rõ là Kiều Hồng Sơn, Lê Văn Phúc. Hai người này bị bắt giữ tại Đồng Nai, kết quả kiểm tra dương tính với ma túy. Công an TP.HCM đã bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện theo quy định.



Thượng tá Nguyễn Đăng Nam tại buổi họp báo thông tin vụ phở Hòa. Ảnh: NT



Nhóm người liên quan vụ tạt chất bẩn vào phở Hòa bị công an bắt giữ. Ảnh: NT

Mong người dân chung tay tố giác tội phạm

“Vụ việc được phá án nhanh do công tác quản lý đối tượng, xây dựng lực lượng, mạng lưới cung cấp thông tin giá trị cùng công an phá án. Từ vụ nổ phường 12, quận Tân Bình, chúng tôi bắt đối tượng chủ mưu đầu tiên, sau đó mới tới đàn em. Những vụ việc liên quan đến vụ việc tín dụng đen, đòi nợ thuê theo cách khủng bố, đề nghị người dân giữ nguyên hiện trường, báo ngay cho lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại, chung tay cùng lực lượng cảnh sát hình sự kéo giảm tội phạm...” - Thượng tá Nam nói.

Ông cũng cho hay là đấu tranh phòng, chống tội phạm là cả hệ thống chính trị trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Với lực lượng công an, vụ việc dù nhỏ dù lớn thì an toàn của người dân vẫn là trên hết. “Chúng tôi mong muốn người dân đồng hành bằng cách mạnh dạn tố cáo những hành vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người dân với cơ quan công an. Những tố cáo của người dân là tư liệu quý để công an có tư liệu nhanh chóng tìm ra thủ phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Người dân có thể báo ở phường hoặc trực tiếp lên Công an TP.HCM tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1) để trình báo. Người dân cần tin tưởng vào cơ quan chức năng…” - Thượng tá Nam nói.

Như chúng tôi đã thông tin, trong tháng 7-2019, quán phở Hòa liên tục bị tạt chất bẩn. Đến sáng 31-7, hàng chục thực khách, trong đó có cả khách nước ngoài đang ăn điểm tâm đã tháo chạy tán loạn khi có bốn thanh niên bất ngờ xuất hiện, tạt sơn và mắm tôm vào quán rồi tẩu thoát.

Theo nguồn tin, hiện tại theo tính toán ban đầu, số tiền ông Tuấn vay mượn là hơn 8 tỉ đồng. Ông này vay mượn của nhiều người khác nhau với những số tiền khác nhau. Trước đó như Pháp Luật TP.HCM thông tin, phở Hòa Pasteur là quán phở danh tiếng 50 năm có tên trong những sách hướng dẫn ăn ngon và địa điểm ẩm thực nổi tiếng ở TP.HCM nên quán luôn có nhiều khách nước ngoài.