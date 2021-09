Ngày 29-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Hội An vừa vây bắt tám người dương tính với chất ma tuý, trốn chạy từ quán karaoke Victory (63 Phan Đình Phùng, phường Tân An, TP Hội An).

Khoảng 19 giờ ngày 28-9, quán karaoke Victory đang hoạt động và có khách tại hai phòng hát, lực lượng Công an các đội thuộc Công an TP Hội An vào kiểm tra.

Khi phát hiện, những người có mặt trong quán bỏ chạy theo lối thoát hiểm phía sau quán. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã chặn tám người (5 nam, 3 nữ).

Qua làm việc, những người này khai nhận hát karaoke tại hai phòng của quán và sử dụng chất ma tuý. Kết quả test nhanh cũng thể hiện cả tám người đều dương tính với chất ma tuý.

Quản lý của quán karaoke Victory cũng thừa nhận tổ chức kinh doanh trong thời gian tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19 và không kiểm soát để khách sử dụng trái phép chất ma tuý tại cơ sở.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hội An tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.