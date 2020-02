Nhóm thanh niên cầm lựu đạn hẹn nhau huyết chiến

Ngày 14-2, Công an phường Trà Bá và Công an phường Hội Phú (TP Pleiku, Gia Lai) cho biết vừa ngăn chặn hàng chục thanh niên chuẩn bị hỗn chiến. Cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý 27 người có liên quan đến vụ việc.



Số hung khí được cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP Pleiku đã kiểm tra, phát hiện tại đường Chu Mạnh Trinh (thuộc tổ 3, phường Hội Phú, TP Pleiku) có hàng chục thanh thiếu niên đang chuẩn bị hung khí để đánh nhau.

Công an thu giữ 18 con dao, kiếm tự chế các loại, tám xe máy và một quả lựu đạn.

Tại cơ quan điều tra, nhóm người khai nhận đang tụ tập chờ một nhóm khác đến để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn.