Ngày 14-1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh niên mang một khẩu súng và đạn đi bán.



Khẩu súng và đạn mà công an thu giữ trên người Thông. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình phát hiện một nhóm thanh niên (4 người) có tàng trữ trái phép súng quân dụng nên bí mật theo dõi.

Trưa ngày 13-1, khi nhóm thanh niên này đang di chuyển trên đường thì bị lực lượng trinh sát bất ngờ vây bắt.

Qua khám xét lực lượng công an phát hiện Võ Minh Thông (24 tuổi, quê ở Cà Mau) có giấu trong người một khẩu súng kiểu dáng K59, một hộp tiếp đạn và 5 viên đạn.

Cả nhóm khai nhận, Thông đang đưa súng đi bán với số tiền 20 triệu đồng. Nhưng chưa kịp tới địa điểm để giao súng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tiếp tục khám xét nơi ở của nhóm thanh niên này tại xã Phú An (thị xã Bến Cát) phát hiện thêm một hộp tiếp đạn và 7 viên đạn kim loại màu đồng.

Được biết, trong nhóm này có hai thanh niên đang là bị can được tại ngoại trong vụ cố ý gây thương tích do Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thụ lý.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.