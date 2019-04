Nhóm thiếu nữ rạch mặt nhau

Ngày 22-4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Giám đốc công an tỉnh này vừa chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh nhanh chóng điều tra vụ việc một nhóm thiếu nữ gây thương tích cho nhau trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 21-4, tại khu chung cư Cao Nguyên 2 (phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), công an nhận được trình báo việc một số thiếu nữ có hành vi dùng dao, kéo chém, rạch mặt nhau.

Hậu quả khiến HHY (19 tuổi, trú tại Việt Yên, Bắc Giang) và NTQ (18 tuổi, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang) phải đi bệnh viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, công an bước đầu làm rõ: Từ đầu năm 2019, HHY và VTD (20 tuổi, trú tại Đô Lương, Nghệ An) cùng thuê trọ tại phòng 404 của khu chung cư Cao Nguyên 2.

Giữa tháng 4-2019, Y. chuyển lên ở tại phòng 505. Sau khi Y chuyển đi, NTQ (18 tuổi, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang) dọn tới ở cùng với VTD.

Rạng sáng 21-4, Y. cùng hai người bạn trở lại phòng 404 để lấy đồ đạc của mình. Tại đây, Y. và Q. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Q. cầm con dao rọc giấy quơ về phía nhóm của Y., khiến thiếu nữ này bị rạch trúng một vết vào vùng má, bốn vết ở tay trái.

Tiếp đó, Y. cướp con dao và dùng kéo rạch nhiều nhát vào mặt Q., nhóm bạn còn lại cũng túm tóc đánh Q.

Sau màn ẩu đả, Y. được bạn đưa đi bệnh viện đa khoa Kinh Bắc chữa trị vết thương; Q. chạy xuống sảnh gọi taxi đưa đi cấp cứu.

Vụ việc trên được một số người dân chứng kiến chụp ảnh, đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook, gây xôn xao dư luận từ đêm qua.