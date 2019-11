Nhóm trộm chó ở Bình Dương hối lộ công an 15 triệu bất thành

Ngày 9-11, phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bình Dương) lập biên bản bàn giao 3 nghi can cùng toàn bộ tang vật là các dụng cụ chuyên dùng đi trộm chó cho Công an thị xã Thuận An thụ lý.



3 nghi phạm trộm chó bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Rạng sáng cùng ngày, một tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát cơ động đi tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước -Tân Vạn.

Tới đoạn đường thuộc phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) các chiến sĩ phát hiện ô tô Innova 52F-389.68 có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.



Các dụng cụ dùng để đi trộm chó. Ảnh: Công an cung cấp

Qua kiểm tra, trên xe có 3 thanh niên và nhiều dụng cụ chuyên dùng để trộm chó như: súng bắn điện, gậy chích điện, bình ắc quy, băng keo, bột ớt, bình xịt hơi cay, và 4 con chó vừa mới bắt trộm.

Khi bị phát hiện các nghi can này đã đưa 15 triệu đồng để tổ tuần tra bỏ qua nhưng không được.



Dùng xe ô tô biển số giả để đi trộm chó. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, những người bị bắt là Huỳnh Văn Bình (28 tuổi, ngụ Bình Dương; Đỗ Thiện Hữu (30 tuổi, ngụ tại An Giang) và Nguyễn Văn Chiến (42 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) khai chuyên sử dụng xe ô tô biển số giả để đi trộm chó.