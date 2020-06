Nợ 50 triệu, bị bắt cóc, đánh đập buộc trả 200 triệu

Ngày 1-6, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm bảy người để xử lý hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản…

Nạn nhân là ông Nguyễn Đình C. (42 tuổi, ngụ Bình Dương).



Hôm 27-5, ông C. đi ăn cơm ở quán ăn trên đường Trần Thái Tông (quận Tân Bình, TP.HCM) thì gặp Lý. Do anh C. có vay mượn 50 triệu nhưng chưa trả nên Lý đòi.

Anh C. nói rằng mình không có tiền trả nên Lý tức giận gọi cho nhóm gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, quê Hà Nội) nói người này đưa C. về nhà ở huyện Hóc Môn để tìm cách ép trả.

Nhận lệnh, Hưng điều động thêm năm người đi tới trên một xe ô tô, xông vào quán tát thẳng vào mặt anh C. rồi chửi bới đe dọa. Nhóm này sau đó áp giải nạn nhân về căn nhà ở xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) rồi đánh đập, đe dọa anh C. trả tiền.

Nạn nhân lo sợ, xin tha thì nhóm này ép buộc viết giấy bán bộ bàn ghế gỗ giá 110 triệu đồng.

Cả nhóm sau đó về nhà anh C. ở Bình Dương và ép buộc anh gọi điện cho gia đình về việc đã bán bộ bàn ghế. Bộ bàn ghế sau đó được nhóm này chở về giao cho Lý.

Cả nhóm sau đó quay về nơi bắt giữ anh C. ở Hóc Môn, tiếp tục đánh đập buộc anh C. phải viết giấy ghi nợ số tiền 200 triệu đồng. Anh C. được thả ra sau khi nhóm này yêu cầu phải trả 200 triệu để chuộc lại bộ bàn ghế.

Anh C. sau đó đã đến Công an xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) trình báo. Công an sau đó mời cả nhóm Lý và Hưng lên làm việc.

Nhóm này bước đầu đã thừa nhận vụ việc. Công an huyện Hóc Môn sau đó tạm giữ những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.