Nổ bình khí nén, chủ tiệm vá vỏ ở Bình Dương tử vong

Đến trưa 12-6, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với công an TP Thuận An khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ bình khí nén (loại lớn) khiến người chủ tiệm vá vỏ tử vong