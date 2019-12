Nổ lớn sập nhà: Bố và con trai tử vong, con dâu trọng thương

Ngày 19-12, lãnh đạo UBND xã Long Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết vụ nổ tại gia đình ông Nguyễn Văn Tiệp (49 tuổi, trú xóm 9, xã Long Sơn) khiến ông Tiệp thiệt mạng, con trai ông Tiệp là anh Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi) cũng đã tử vong.



Tại hiện trường vụ nổ gây sập nhà, 2 người bị tử vong, một bị thương, cho thấy bình gas không phát nổ.

Vợ của anh Thuận là chị H’Hen Đũng (20 tuổi) bị sảy thai và phải phẫu thuật cưa hai chân. Hiện chị H’Hen Đũng đang được cấp cứu tích cực tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Được biết, gia đình ông Tiệp thuộc diện khó khăn. Anh Thuận từng vào Tây Nguyên làm thuê rồi cưới chị H’Hen Đũng. Vợ chồng anh Thuận vừa từ Tây Nguyên về quê nhà sinh sống được khoảng một năm nay.

Lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn, Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn, Hội chữ thập đỏ huyện Anh Sơn đã đến thăm viếng, động viên gia đình và trao số tiền hỗ trợ ban đầu là 20 triệu đồng.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, cả gia đình ông Tiệp đang ở trong căn nhà ngang (nhà dưới), chị H’Hen Đũng cùng con gái đầu 3 tuổi đang nằm trên võng. Bé 3 tuổi do sức ép nên cũng bị thương.



Tại góc căn nhà của vụ nổ cho thấy có một số vật dụng giống vỏ pháo cuốn bằng giấy.

Về việc người dân nghi ngờ do gia đình ông Tiệp có làm pháo Tết nên xảy ra vụ nổ, Trưởng Công an xã Long Sơn nói: “Hiện chưa có kết luận nguyên nhân vụ nổ. Lực lượng Công an huyện Anh Sơn và công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Như đã đưa tin, khoảng 14 giở 15 chiều 18- 12, người dân nghe tiếng nổ lớn từ nhà ông Tiệp. Khi người dân chạy đến hiện trường thì căn nhà cấp bốn (nhà ngang) của gia đình ông Tiệp bị sập hoàn toàn. Ông Tiệp bị tử vong tại chỗ. Vợ chồng anh Thuận bị thương nặng được đưa đi BV Đa khoa huyện Anh Sơn cấp cứu. Tại hiện trường cho thấy bình gas trong căn nhà bị móp nhưng không phát nổ.