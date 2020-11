Nổ súng giành sông để đánh cá, 2 người thương vong

Chiều 20-11, ông Đặng Hữu Diệu, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, cho biết ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, trú ở xã Thạch Sơn)- bị trúng đạn, tử vong sau hai ngày cấp cứu.



Đoạn sông Cánh Cạn xảy ra vụ nổ súng trong đêm. Ảnh: CTV.

Hiện thi thể ông Hòa đang được đưa từ bệnh viện ở Hà Nội về quê nhà để tổ chức lễ tang.

Ông Hòa là nạn nhân trong vụ nổ súng trên sông Cánh Cạn (thuộc địa phận xã Ích Hâu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Trước đó, đêm 18-11, ông Hòa cùng các con đang đánh bắt cá trên sông Cánh Cạn thì xảy ra mâu thuẫn với với một nhóm khoảng bốn người cũng đánh bắt cá trên sông.

Thuyền đánh cá của cha con ông Hòa và thuyền của nhóm người trên có rượt đuổi nhau trên sông Cánh Cạn.

Bất ngờ nhóm trên thuyền rượt đuổi thuyền cha con ông Hòa rồi nổ súng khiến đạn trúng ông Hòa và anh Nguyễn Văn Văn (20 tuổi, con trai ông Hòa).

Ông Hòa và anh Văn được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó, ông Hòa bị thương ở phổi và tim, còn anh Văn bị thương ở vùng đầu. Sau đó, ông Hòa được chuyển ra Hà Nội cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do tranh giành nhau khúc sông để đánh bắt cá và cha con ông Hòa “dọa” nhóm người trên là sẽ báo công an việc đánh cá bằng kích điện tận diệt.

Nghi phạm Trần Minh T. (32 tuổi, trú xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là đối tượng dùng súng tự chế bắt vào thuyền chở cha, con ông Hòa.

Hiện Cơ quan công an huyện Lộc Hà và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra vụ án mạng nêu trên.