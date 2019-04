Nổ súng trấn áp hơn 30 côn đồ Hải Phòng đang hỗn chiến

Ngày 22-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã triệu tập chín người thuộc hai nhóm côn đồ hỗn chiến nhau trên đường Lê Hồng Phong (quận Hải An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.



Nhóm côn đồ liên quan vụ hỗn chiến bị triệu tập phục vụ điều tra.

Đêm 20-4, trong khi tuần tra trên các tuyến đường Tô Hiệu – Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân), Tổ tuần tra thuốc Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện khoảng 30 thanh niên bịt mặt đi trên hàng chục xe máy che biển số, tay cầm giáo, kiếm chạy về hướng cầu An Dương 1. Tổ tuần tra bám theo nhóm thanh niên này qua một số tuyến đường.



Tới khu vực cổng chào chợ hoa Đằng Hải trên đường Lê Hồng Phong, nhóm này xuống xe dàn trận hỗn chiến với một nhóm côn đồ khác. Lực lượng cảnh sát hình sự đã nổ hai phát súng chỉ thiên khiến họ hoảng sợ lên xe máy bỏ chạy.

Công an xác định, trước đó, hai nhóm côn đồ này đã có mâu thuẫn, xô xát rồi hẹn nhau tới khu vực đường Lê Hồng Phòng để huyết chiến. Vụ đánh nhau trong đêm này làm hai người bị thương.