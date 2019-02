Nổ súng trấn áp xe chở gỗ bỏ chạy tông vào cảnh sát

Sáng 27-2, xe tải 38C-063.49 chở đầy gỗ chạy qua địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) theo hướng về miền xuôi. Tổ công tác của Công an huyện Đức Thọ đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xe tải trên dừng xe để kiểm tra hành chính.



Hiện trường xe tải tông vào xe máy.

Tuy nhiên, tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh mà nhấn ga bỏ chạy với tốc độ cao. Khi xe tải chạy đến địa phận xóm 3, xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thì tông trúng xe máy 38N1-186.20. Cú tông mạnh khiến một chiến sĩ CSGT đi trên xe máy bị thương phải cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Đức Thọ.



Theo người dân cho biết, cảnh sát phải nổ súng trấn áp và đập kính chắn gió bên phụ của cabin xe tải để tiếp cận tài xế và người khác trên xe.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc và Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ.