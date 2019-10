Nóng: Khởi tố bị can gây ra vụ nổ lớn tại Cục thuế Bình Dương

Ngày 25-10, Cổng thông tin Bộ Công an vừa đăng tải thông tin liên quan vụ nổ xảy ra tại Cục thuế tỉnh Bình Dương, nằm trên Đại lộ Bình Dương (phường phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) vào ngày 30-9.



Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn xảy ra tại Cục thuế tỉnh Bình Dương.



Các cửa kính của tòa nhà bị phá vỡ, vì sức ép rất lớn của vụ nổ.

Theo đó, quá trình điều tra Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã xác định vụ nổ xảy ra do nghi can Trương Dương (39 tuổi, ngụ tại thị xã Dĩ An, Bình Dương) thực hiện.

Dương lam theo sự chỉ đạo của Lisa Phạm – là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, hiện đang định cư tại Mỹ.

Ngày 1-10 Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Dương đã) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.







Ngày 3-10, Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa một ngôi nhà, tiến hành khám xét và bắt giữ nghi can.

Ngày 10-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Bình Dương đã) ra Quyết định khởi tố bị can Trương Dương để điều tra về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 113 Bộ luật hình sự.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng gần 9 giờ, ngày 30-9 xảy ra một vụ nổ tại Cục thuế tỉnh Bình Dương. Vụ nổ khiến bức tường dày 20 cm khoảng 10 m2 bị phá tung. Gạch đá và kính của tòa nhà văng tứ tung. Nhiều phương tiện cá nhân của nhân viên Cục thuế bị hư hỏng.

Tuy vụ nổ không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể nhưng làm hoang mang dư luận.