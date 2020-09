Nữ 9X điều hành đường dây cung cấp thuốc lắc ở Bình Dương

Ngày 22-9 Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt xóa một đường dây mua bán thuốc lắc với số lượng lớn do Võ Thị Hoàng Yến (30 tuổi, HKTT tại Bình Dương) điều hành.

Hiện tại Yến đang bị tạm giữ để tiếp tục để mở rộng điều tra.



Số thuốc lắc thu giữ tại nơi ở của Yến. Ảnh: CACC

Theo điều tra, sau thời gian dài theo dõi mật phục, các trinh sát thuộc phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), phát hiện Yến chuyên cung cấp thuốc lắc số lượng lớn với giá sỉ cho các tụ điểm ăn chơi ở Bình Dương.

Theo cơ quan công an, Yến và một số đồng phạm hoạt động rất cẩn trọng, khi giao hàng đều dùng ám hiệu và thay đổi địa điểm liên tục nên rất khó phát hiện.

Ngày 7-9, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an TP. Thuận An bất ngờ vào một căn chung cư thuộc phường An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An), bắt quả tang Yến đang sử dụng trái phép ma túy đá.



Ban chuyên án được khen thưởng đột xuất. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại đây, cơ quan công an thu giữ hơn 260 viên thuốc lắc, 1 bịch ma túy đá và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Đấu tranh khai thác, Yến thừa nhận nghiện ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy và tiêu sài, Yến đi lấy thuốc lắc từ nhiều đầu nậu khác nhau. Sau đó, mang về Bình Dương phân phối với giá sỉ.

Được biết, với thành tích xuất sắc trên ban chuyên án đã được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất.