Nữ giám đốc Công ty Angel Lina bị bắt

Ngày 2-11, nguồn tin của PLO xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Tuyết Nhung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Bà Nhung là giám đốc của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina (Công ty Angel Lina, có trụ sở ở phường Đakao, quận 1, TP.HCM).

Đây là một trong những công ty bị nhiều người dân tố cáo và có hàng loạt dự án ma rải khắp các quận như Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Tân, quận 9…

Trước đó, công an nhiều địa phương cũng nhận được các đơn tố cáo có liên quan đến công ty này.

Đơn cử như tại huyện Hóc Môn, các tin tố giác liên quan đến Công ty Angel Lina sau khi công an xem xét đều có số tiền thiệt hại trên 500 triệu đồng. Hồ sơ sau đó đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Trong khi đó, tại quận 9, công an cũng tiếp nhận hàng loạt tin báo tố giác tội phạm liên quan đến dự án ma của Công ty Angel Lina. Công an quận 9 cũng chuyển hồ sơ đến Công an TP xử lý theo thẩm quyền.