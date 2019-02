Nữ phụ việc trộm 145 triệu trong heo đất của chủ

Ngày 3-2, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị My My (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.



Nguyễn Thị My My tại cơ quan công an

Theo công an, năm 2018 My được chị Nguyễn Thị Kim T. (ngụ phường Mỹ Phước) thuê phụ việc tại tiệm tóc. Trong thời gian làm việc tại tiệm, Mỹ biết được chị Tuyến có bỏ tiền tiết kiệm vào con heo đất nên nảy sinh ý định trộm.

Tối 29-1, lợi dụng chủ không chú ý, My lấy trộm chìa khóa nhà chị Tuyến (ở gần tiệm) đến nhà móc heo đất lấy trộm số tiền 5,5 triệu đồng.

Sự việc được chị Tuyến phát hiện nên khuya cùng ngày My đến Công an phường Mỹ Phước đầu thú.

Tại cơ quan Công an, My khai trước đó đã ba lần lấy trộm tiền trong heo đất của chị Tuyến tổng cộng khoảng 145 triệu đồng.

Số tiền trộm được, My đem trả nợ và tiêu xài cá nhân.