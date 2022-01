Vụ tai nạn đau lòng xảy ra sáng nay (17-1), tại điểm giao nhau quốc lộ 1A và đường N5 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), giữa xe tải và xe máy điện khiến một nạn nhân tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, xe tải 36C- 127.90 tông trúng xe máy điện mang 37- MD2 705.52 do một nữ sinh THPT ở huyện Nghi Lộc điều khiển.

Cú tông mạnh khiến xe máy điện bị đẩy trượt khoảng 5m, nữ sinh tử vong tại chỗ.



Chiếc xe tải trong vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) và Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường phân luồng trách ách tắc giao thông và điều tra vụ tai nạn.