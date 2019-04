Nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại vì gia đình nợ nần?

Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị hiếp rồi sát hại dã man, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vì Văn Toán (37 tuổi, trú tại huyện Điện Biên) để điều tra về hành vi giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.



Toán là bị can thứ 9 bị bắt giam trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên. Trước Toán, cơ quan công an lần lượt bắt giam 8 bị can khác trong vòng hơn một tháng điều tra.



9 bị can bị bắt giam trong vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Theo Baovephapluat, tại CQĐT, một số bị can khai nhận vào chiều 4-2 (tức chiều 30 Tết), tại phòng khách nhà Bùi Văn Công (44 tuổi, trú tại huyện Điện Biên), nhóm này đã cũng Vì Văn Toán sử dụng ma túy.

Trong cuộc nói chuyện, Toán cho biết mẹ nữ sinh CMD (nạn nhân) nợ mình một số tiền và nhờ nhóm của Công tổ chức bắt D., giữ lại ít ngày để gây sức ép, buộc mẹ D. phải trả tiền cho Toán. Toán hứa sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy nên nhóm của Công gật đầu đồng ý.

Thực hiện kế hoạch, Bùi Văn Công đưa Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo) đến chợ cầu Mường Thanh để chỉ mặt nữ sinh CMD…

Tuy nhiên, từng trao đổi với báo chí, gia đình nữ sinh CMD phủ nhận thông tin quen biết và vay tiền của Vì Văn Toán cũng như nhóm bị can. Họ khẳng định gia đình Toán thuộc diện khó khăn nên không thể có chuyện cho mình vay hàng trăm triệu đồng.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, diễn biến sơ bộ của vụ án đã được dựng lên dựa trên lời khai và việc bắt giam 9 bị can.

Theo đó, sau khi được Công chỉ mặt nữ sinh CMD, khoảng 16 giờ chiều 4-2 (tức 30 Tết), Hùng xin số điện thoại rồi hẹn nạn nhân mang gà ra địa điểm đã chọn.

Khi D. tới, Hùng dùng côn có xích sắt siết cổ D. đến khi ngất đi rồi đưa vào ngôi nhà hoang, sau đó dắt xe của D., ra bãi đất trống trước nhà, đồng thời gọi điện thoại cho Bùi Văn Công.

Công rủ thêm Phạm Văn Nhiệm đi cùng đến ngôi nhà hoang. Tại đây, cả ba thay nhau hãm hiếp D., sau đó đưa nạn nhân lên thùng xe tải của Công.

Tại nhà Công, các đối tượng giam giữ rồi thay nhau hiếp dâm nữ sinh. Khi thấy sức khỏe của nạn nhân yếu, nhóm này bàn bạc sát hại để bịt đầu mối.

Khoảng 24 giờ ngày 6-2, Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công đã dùng xe tải chở D. đến khu vực nghĩa trang Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Công dùng côn có xích sắt siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Công và Hùng mang xác đến một ngôi nhà hoang tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Tại đây, cả 5 đối tượng cùng khiêng xác nạn nhân để tại hiện trường.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết các bị can trong vụ án này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bên cạnh vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Thị Kim Thu còn có Phạm Văn Dũng và Phạm Văn Nhiệm là anh em ruột, mới đây nhất là vợ chồng Vì Văn Toán – Vì Thị Thu (bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện chưa có liên quan gì trực tiếp tới vụ án).

Quá trình điều tra, hầu hết các bị can đều tỏ ra rất ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Trong số này, Bùi Thị Kim Thu (vợ của Bùi Văn Công) là người biết rõ hành vi phạm tội của chồng và đồng phạm nhưng lại không tố giác tội phạm. Chính Thu là người giả vờ như tình cờ phát hiện ra thi thể nạn nhân CMD sau đó báo tin cho công an.

Công an tỉnh Điện Biên nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, rất phức tạp. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, sau đó câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả đối phó với lực lượng công an.