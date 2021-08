Ngày 9-8, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Trần Văn Thức (31 tuổi, ngụ khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào tối 5-8 lợi dụng lúc chị NTTL (22 tuổi) ngủ say, Thức đã lẻn vào trong rạch mùng lấy trộm hai điện thoại Iphone 6 và Iphone X, trị giá khoảng 20 triệu.

Đến sáng hôm sau chị L. đi trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Thị xã Tân Châu đã xác định Thức là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ. Khám xét nơi ở của Thức, công an thu giữ 1 điện thoại Iphone X.

Theo công an, Thức có tiền án về tội trộm cắp tài sản và là người nghiện ma túy vừa mới đi cắt cơn giải độc về.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.