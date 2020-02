Nửa đêm vào FPT SHOP ở Biên Hòa trộm nửa tỉ đồng

Ngày 8-2, công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Quốc Toàn (33 tuổi, ngụ Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.



Nghi can Toàn cùng tang vật. Ảnh: CAĐN.

Rạng sáng cùng ngày, công an nhận được tin báo việc cửa hàng FPT SHOP trên địa bàn phường Tam Hòa vừa xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Sau đó, Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo điều tra truy bắt nghi can.

Công an phường Tam Hòa cùng các lực lượng Công an TP Biên Hòa nhanh chóng bao vây bắt giữ được Toàn ngay trong đêm.

Kiểm tra trong ba lô của Toàn công an phát hiện bên trong có hơn 500 triệu đồng và hai điện thoại di động.

Toàn khai nhận lợi dụng cửa hàng không có bảo vệ trông coi nên đã đột nhập qua mái nhà vào để trộm.