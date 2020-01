Ổ bạc lớn tại Bình Dương bị triệt phá ngày đầu năm mới

Ngày 27-1, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 27 con bạc và hơn 135 triệu đồng tại ổ bạc vừa triệt xóa trong ngày đầu năm mới.



Lực lượng công an lấy lời khai một con bạc bị bắt giữ. (Ảnh do công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, chiều 25-1 (mùng 1 tết), hàng chục trinh sát của Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với Công an xã Hội Nghĩa bất ngờ ập vào một ổ bạc nằm sâu trong khu dân cư thuộc xã Hội Nghĩa.

Thấy lực lượng công an, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, tất cả đều nhanh chóng bị lực lượng trinh sát khống chế.















Tang vật được thu giữ tại ổ bạc. (Ảnh công an cung cấp)

Tại hiện trường, 27 con bạc bị bắt giữ cùng 135 triệu đồng, nhiều tang vật như bài tây, bộ lắc tài xỉu, gà đá... cũng bị lực lượng công an tạm giữ.