Ô tô 7 chỗ chở 3 người lao xuống sông Cổ Chiên khi qua phà

Sáng 7-6, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt chiếc ô tô 7 chỗ từ sông Cổ Chiên đưa lên bờ. Trước đó chiếc xe này đã bị lao xuống sông khi đang xuống phà Nhuận Phú Tân – Thanh Bình (nối xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre với xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long).



Trục vớt ô tô lên bờ .

Theo đó vào khoảng 23 giờ đêm 6-6, tại bến phà Nhuận Phú Tân – Thanh Bình, phía bờ xã Nhuận Phú Tân (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) ô tô 64A- 066. 45 do tài xế Châu Anh Hoàng (SN 1987, ngụ ấp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở theo 2 người khác trong đó có 1 trẻ em.

Khi xe vừa xuống cầu phà lúc này mui phà bị lệch ra ngoài sông, chiếc xe do tài xế Hoàng điều khiển bất ngờ lao xuống sông Cổ Chiên ngay khu vực cầu phà. Do thời điểm lúc này nước cạn nên rất may tài xế và những người trên xe đã kịp thoát ra ngoài leo lên bờ.

Đến sáng 7-6, chiếc xe đã trôi ra xa cách bến khoảng 100m, đã được lực lượng chức năng trục vớt lên bờ. Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe đã bị hư hỏng nặng, kính xe phía trước bị bể hoàn toàn, mui xe bị bẹp dúm.



Xe bị rơi xuống sông bị trôi ra xa.



Bến phà Nhuận Phú Tân- Thanh Bình.

Ông Khấu Hoàng Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND xã Nhuận Phú Tân cho biết, bến phà này do hai chủ là ông Huỳnh Văn Chính (ngụ xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) và ông Võ Khương Duy (ngụ xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ cùng vận chuyển luân lưu.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên do phà của ông Võ Khương Duy đang vận chuyển khách.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Bến Tre cho biết, hiện chiếc phà xảy ra vụ tai nạn trên đang bị tạm đình chỉ dừng hoạt động để kiểm tra giám định. Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với hai chủ phà này.

Cũng theo Công an tỉnh Bến Tre, hiện lực lượng chức năng công an huyện Mỏ Cày Bắc đang xác minh về tải trọng, điều kiện an toàn cho phép tại bến phà trên, nếu có căn cứ vi phạm sẽ xử phạt theo quy định. Vụ việc vẫn đang được công an huyện Mỏ Cày Bắc củng cố hồ sơ xử lý.



Lực lượng cứu hộ trục vớt xe.



Người dân nóng lòng xem trục vớt phương tiện ngoài sông Cổ Chiên.

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết, bến phà Nhuận Phú Tân-Thanh Bình Sở GTVT tỉnh không cấp phép cho bến phà trên chở ô tô và cấm chở bến phà này chở ô tô qua sông, chỉ cho phép chở xe máy. Trước đó ngành GTVT tỉnh có nhiều lần kiểm tra và cảnh báo liên tục.

Theo ông Hoàng, trước đây qua kiểm tra lực lượng chức năng đã biên bản vi phạm của chủ bến và cảnh báo nhiều lần.

Ông Huỳnh Văn Chính – Chủ bến phà Nhuận Phú Tân - Thanh Bình cũng thừa nhận, bến chở ô tô là sai quy định và nói rằng “từ này về sau tôi không dám chở nữa”.

Một số hình ảnh trục vớt phương tiện: