Ngày 10-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Văn Thành Chí Quốc (24 tuổi) và Nguyễn Văn Nhiều (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) để điều tra về tội vận chuyển hàng cấm.

Thông tin ban đầu, vào 9-6, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cùng Công an huyện Càng Long phối hợp Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm tra y tế cầu Cổ Chiên (thuộc xã Đại Phước, huyện Càng Long).

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô 67A-087.66 do Nhiều điều khiển cùng Quốc đang lưu thông trên quốc lộ 60 hướng từ Bến Tre đến Trà Vinh nên yêu cầu dừng kiểm tra phòng chống COVID-19.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet và Hero, được cất giấu phía sau xe.