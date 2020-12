Đến trưa 21-12, chiếc xe ô tô bốn chỗ lao xuống mương nước trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) mới được lực lượng chức năng di dời khỏi hiện trường.



Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người đàn ông chừng 40 tuổi điều khiển xe ô tô biển số Nghệ An chạy trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ khu chế xuất Tân Thuận ra quốc lộ 1.

Khi đến khu vực xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh thì ô tô lao xuống mương nước ở giữa hai chiều đường, lật ngửa.

Do khu vực xe lao xuống có cỏ mọc dày nên chiếc xe không bị chìm sâu trong nước, tài xế và hai nữ hành khách kịp thoát ra và được người dân hỗ trợ, lội vào bờ.

Theo tài xế, trước đó người này đi đón hai hành khách nữ từ Đồng Nai đi Long An. Đến khu vực trên, do đánh lái tránh xe chạy liền kề khiến phương tiện mất lái. May mắn những người trên xe chỉ xây xát nhẹ, riêng chiếc ô tô hư hỏng nặng.

Lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường sau đó có mặt điều tiết, phân luồng qua khu vực, tài xế điều xe cứu hộ đến kéo chiếc ô tô ra khỏi hiện trường.