Ô tô Mercedes nát bét đầu sau va chạm với xe buýt

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm ngày 11-10 trên trục đường liên xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe máy khiến 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm trên, Hoàng Văn Tưởng (trú xã Quỳnh Thành) đi xe máy 37L1 – 684.93 chở vợ và hai con nhỏ 7 tuổi và 2 tuổi đã va chạm với xe máy 37L2 – 289.32 do Hồ Văn Dũng (19 tuổi, trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chạy chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả 5 người trên hai xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Hai xe máy bị hư hỏng rất nặng.