Ô tô tải húc văng 3 người đi xe máy rồi lật nhào

Theo thông tin ban đầu, chiều 27-2, xe tải biển số 76C - 022.82 do nam tài xế 34 tuổi (quê huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cầm lái chở đầy cá biển chạy trên đường Lê Văn Hiến theo hướng từ cảng cá Thọ Quang về phố cổ Hội An. Khi đến đoạn gần Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) thì xe tải húc văng xe tay ga biển số 43F1 - 331.75 do đôi vợ chồng chở con nhỏ chạy cùng chiều.



Xe tải lật nhào sau khi húc văng xe máy. Ảnh: H.H

Lúc này, tài xế thắng gấp và đánh lái để xe tải không tiếp tục lao về phía trước. Xe tải bị lật nhào, cá vương vãi khắp mặt đường.



Hậu quả, người đàn ông cầm lái xe tay ga bị gãy chân phải. Riêng vợ con của người này may mắn không bị thương. Tài xế xe tải bị xây xát nhẹ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn làm rõ.