Ôm 2kg ma túy đá đưa vào TP Hồ Chí Minh còn chống cự cảnh sát

Ngày 14-2, lãnh đạo huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã tổ chức thưởng “nóng” cho ban chuyên án 219MĐ, Công an huyện Quỳ Châu vì đã chặt đứt được đường dây ma túy từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh bắt Lê Hữu Hà, thu giữ 2kg ma túy đá.



Lê Hữu Hà bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: NTV.

Trước đó, sau thời gian xác lập chuyên án theo dõi, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 13-2, Ban chuyên án 219 MĐ, Công an huyện Quỳ Châu quyết định phá án.

Lê Hữu Hà (31 tuổi, quê quán huyện An Khê, Gia Lai, hiện cư trú tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đi xe máy trên Quốc lộ 48 (qua bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) thì CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này, Hà bỏ chạy rồi chống đối cảnh sát quyết liệt để trốn lên rừng rậm. Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp quật ngã bắt quả tang Hà vận chuyển 2kg ma túy đá.



Bước đầu, Hà khai với công an là mấy ngày trước Hà ra Nghệ An rồi lên khu vực biên giới mua 2kg ma túy đá của một người đàn ông không quen biết để đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Hà không ngờ mọi “đường đi nước bước” của mình đã bị cảnh sát theo dõi và bắt gọn.

Hiện Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.