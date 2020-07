Ôm 4 bánh heroin đợi xe taxi thì bị trinh sát bắt giữ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu, Nghệ An, đang tạm giữ Lô Văn Phạm (31 tuổi, trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An) để điều tra hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.



Lô Văn Phạm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, các trinh sát phát hiện có đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An rồi đưa ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau một thời gian mật phục theo dõi, rạng sáng 17-7, khi Phạm đang ôm ma túy đi trên quốc lộ 48 (đoạn qua xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) để ra Hà Nội thì bị bắt quả tang.



Tang vật gồm bốn bánh heroin thu giữ của Phạm. Ảnh: CA

Công an đã thu giữ trên người Phạm bánh heroin (trọng lượng hơn 1,2 kg).

Bước đầu Phạm khai nhận đã thuê xe taxi để chở Phạm cùng bốn bánh heroin trên ra Hà Nội nhưng không ngờ bị công an phát hiện và bắt quả tang.

Công an huyện Quỳ Châu và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.