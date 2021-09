Ngày 6-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoài Nam (48 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, bộ luật Hình sự 2015.



Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định của Sở TT-TT TP.HCM nhận thấy vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã được đưa ra xét xử, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Cơ quan tiến hành tố tụng đã xem xét đánh giá trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử với các chứng cứ do ông Nam cung cấp. Đồng thời bị can Nam cũng đã được Cơ quan có thẩm quyền trả lời việc tố cáo là sai, không có căn cứ.

Tuy nhiên ông Nam vẫn lợi dụng quyền tự do ngôn luận, dân chủ, đăng nhiều bài trên trang Facebook cá nhân để đả kích các cơ quan, tổ chức và các cá nhân liên quan bao che, bỏ lọt tội phạm.

Cơ quan điều tra xác định bị can Nam là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, đã xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội của ông Nam là nghiêm trọng, cần phải được xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Nam thừa nhận hành vi diễn tiến nhưng không thừa nhận đó là phạm tội như trên.

Ông Nguyễn Hoài Nam từng công tác tại một số báo, đài, trong đó có thời gian công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM (từ tháng 3-2018 đến 1-3-2020).