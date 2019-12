Ông 'trùm' đường dây cá độ bóng đá mỗi tháng 75 tỉ sa lưới

Ngày 7- 12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá lớn, bắt giữ và khởi tố 21 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Lê Tuấn Dũng tại cơ quan công an

Đường dây đánh bạc vừa bị triệt phá này do Lê Tuấn Dũng (37 tuổi, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) - là chủ quán Bar Zuly (TP Vinh) chủ mưu, cầm đầu.

Từ năm 2012, Dũng đã làm tổng đại lý tài khoản cá độ bóng đá trên trang “bóng88” rồi cung cấp cho các đại lý phía dưới cấp tài khoản cho người chơi cá độ. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản để trực tiếp cá cược trên trang mạng tất cả các giải đấu ở trong nước và thế giới. Khi kết thúc cá độ mỗi trận đấu, tài khoản cấp trên theo dõi được tiền thắng/thua của tài khoản cấp dưới. Sau mỗi cuộc cá độ, các thì các đại lý sẽ tính tỷ lệ, ăn chia phần trăm theo số tiền cá cược.

Các cấp tổng hợp và thanh toán tiền thắng/thua hàng tuần vào chiều thứ hai, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Với các cách thức như trên, chỉ trong thời gian gần một tháng, đường dây đánh bạc do Dũng cầm đầu đã đánh bạc với số tiền hơn 75 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.