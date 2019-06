Phá 2 nhóm tàng trữ, buôn bán ma túy đá ở Hải Phòng

Ngày 6-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đã bắt giữ ba người gồm: Ngô Thanh Tùng (27 tuổi, trú xã An Đồng, huyện An Dương), Phạm Nho Huyền (47 tuổi, trú quận Lê Chân) và Trương Thuỵ Phương (42 tuổi, trú TP Hải Dương) để điều tra các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Ba nghi can bị bắt giữ này là hai nhóm buôn bán ma tuý tổng hợp liên tỉnh về Hải Phòng và từ Hải Phòng phân phối đi nơi khác.



Ngô Thanh Tùng bị bắt giữ cùng 1000 viên thuốc lắc.

Theo đó, chiều 5-6, tại khu vực gần căn nhà của Ngô Thanh Tùng (27 tuổi) tại dãy nhà L4 K7 khu chung cư Hoàng Huy (xã An Đồng, huyện An Dương), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Công an thu giữ 1.000 viên thuốc lắc (hơn 470 gam), một xe ô tô, hai cân điện tử, cùng một số bật chứng khác. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, công an thu giữ thêm 11 viên thuốc lắc và hai cân điện tử.

Theo điều tra ban đầu, Tùng là người cầm đầu một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh từ Hải Dương và các tỉnh, thành phố khác về Hải Phòng tiêu thụ. Tùng và chân rết thường mua ma tuý từ các tỉnh thành phố khác, đóng gói, gửi xe khách về Hải Phòng tiêu thụ.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm này thường đóng gói hàng trong bìa carton, trên đó ghi tên giả của người nhận cùng số sim rác rồi gửi theo xe khách.



Hai nghi can buôn bán ma tuý cùng tang vật là 2 kg ma tuý đá.

Trước đó, tối 4-6, tại khu vực km 82+500 quốc lộ 5 (xã An Hưng, huyện An Dương), Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hải Phòng phối hợp lực lượng hải quan đã bắt quả tang Phạm Nho Huyền (47 tuổi, trú quận Lê Chân, Hải Phòng) và Trương Thuỵ Phương (42 tuổi, trú TP Hải Dương) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tiến hành khám xét xe ô tô BKS 29H-14394 do Huyền điều khiển, công an thu giữ 2 kg ma tuý đá cùng một số vật chứng liên quan.

Công an xác định đây là đường dây vận chuyển buôn bán ma tuý từ Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ do Phạm Nho Huyền cầm đầu. Huyền có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người với tổng cộng hơn 31 năm tù. Phương là cộng sự đắc lực giúp sức cho Huyền trong hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

Nhóm Huyền thường móc nối mua ma tuý ở các tỉnh, quá trình giao dịch nhóm này thường lựa chọn điểm giao dịch là khu vực giáp ranh, trên đường quốc lộ, liên tục thay đổi địa điểm nhằm qua mặt lực lượng chức năng.