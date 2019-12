Phá điểm đá gà ăn tiền lớn ở Phú Yên

Ngày 30-12, Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định tạm giữ hình sự 13 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Những người này được sàng lọc, phân loại từ 125 người tham gia cá cược ăn tiền bằng hình thức đá gà bị lực lượng công an bắt quả tang.



Nhiều người bị công an bắt quả tang khi đang cá độ ăn tiền bằng đá gà.

Trước đó, ngày 29-12, lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an TP Tuy Hòa ập vào bắt quả tang hàng trăm con bạc đang sát phạt nhau tại một trường gà trên đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa.

Lực lượng công an đã đưa 125 người liên quan về trụ sở công an làm việc. Trong số này, ngoài những người ở tỉnh Phú Yên còn có nhiều người ở các tỉnh lân cận. Cơ quan công an tạm giữ ba ô tô, 123 mô tô, 682 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.



Được biết trường gà này trước đây mang tên câu lạc bộ kê quyền, sau đó biến tướng thành điểm đá gà ăn tiền có tiếng ở Phú Yên.