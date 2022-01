Ngày 23-1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa mật phục bắt quả tang hàng chục người đàng đá gà ăn tiền quy mô lớn tại ấp Long Bình, phường 4, TP Trà Vinh.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát đã phát hiện có nhiều người tụ tập chơi đá gà ăn tiền ở khu vực đất trống thuộc ấp Long Bình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22-1, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường 4 đã ập vào bắt quả tang 28 người say sưa chơi đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 05 con gà, 09 cây cựa bằng kim loại, 14 xe mô tô cùng hơn 122 triệu đồng trên người các con bạc.



28 người bị bắt quả tang khi đang chơi đá gà trong khu vườn vắng. Ảnh: ĐN



Tang vật công an thu giữ tại hiện trường.

Tại cơ quan Công an, bước đầu những người này đã khai nhận hành vi vi phạm và cho biết bị bắt khi đang chơi dang dở trận gà thứ 3.

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.