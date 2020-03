Phá đường dây buôn 20 bánh heroin xuyên quốc gia

Nhiều vụ buôn bán ma túy khủng bị triệt phá • Ngày 27-3-2019, Tổ công tác liên ngành 363 Công an TP.HCM phát hiện xe tải 20C-163.22 vận chuyển ma túy tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và thu giữ 895 bánh heroin do người Đài Loan cầm đầu. Liên quan vụ án này, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 502 bánh heroin được cất giữ trong bao tải chứa hạt nhựa. • Tối 18-11-2019, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt quả tang đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP tiêu thụ. Những người bị bắt gồm Trần Việt Linh (47 tuổi, thường trú quận Gò Vấp) và Lê Ngọc Thịnh (42 tuổi, thường trú quận Tân Phú). Tang vật thu giữ được là 17 bánh heroin, 6 kg ma túy tổng hợp và một lượng ma túy dạng ketamin. • Ngày 6-2-2020, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng cũng triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Đường dây này do Phan Nguyễn Quang Nam (33 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang) cầm đầu. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng khoảng 15 kg ma túy cùng hơn 100 viên ma túy tổng hợp.