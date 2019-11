Phá đường dây cá cược bóng đá 196 tỉ đồng qua mạng

Ngày 26-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết UBND tỉnh Nghệ An và Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng “nóng” cho ban chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vì đã triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá lớn, khởi tố 14 bị can.

UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng là 20 triệu đồng, Công an tỉnh Nghệ An cũng trao thưởng cho ban chuyên án 5 triệu đồng.



Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tặng hoa, trao thưởng cho ban chuyên án Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, qua trinh sát, công an xác định Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn, trải rộng mạng lưới ở nhiều địa bàn trên toàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh, TP Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Lạng Sơn…



Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án để điều tra. Sau thời gian thu thập, công an triển khai đồng loạt 10 mũi công tác, huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án, bắt giữ 14 người, thu giữ 15 iPad, năm bộ máy vi tính, hơn 52 triệu đồng; phong tỏa tài khoản các đối tượng dùng để cá độ bóng đá số tiền 250 triệu đồng.

Bước đầu công an xác định từ ngày 1-8 đến 20-10, Hiếu đã điều hành đường dây cung cấp đánh bạc và tổ chức cho các con bạc cá cược bóng đá qua mạng Internet với số tiền 196 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố Hiếu và 13 người khác về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.