Phá đường dây đánh bạc, thu giữ gần 1 tỉ đồng ở huyện miền núi

Ngày 24-5, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, với tang vật là 900 triệu đồng ở huyện miền núi Nam Đông.

Trước đó, vào tối ngày 23-5, nhiều tổ công tác của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an huyện Nam Đông đã đồng loạt bắt giữ nhiều người tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Những người bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thịnh (43 tuổi), Hoàng Đại Thắng (36 tuổi), Nguyễn Đình Cường (36 tuổi), Nguyễn Xuân Phước (46 tuổi), Phan Thị Thủy (37 tuổi), Nguyễn Thị Quế Tiên (44 tuổi), Nguyễn Văn Huy (28 tuổi, đều trú tại huyện Nam Đông).

Tang vật thu giữ hơn 900 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài sản khác mà những người này bước đầu khai nhận là công cụ, phương tiện, tài sản dùng để đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương Cán bộ, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Nam Đông đã phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, áp dụng tốt các biện pháp nghiệp vụ phá thành công chuyên án.

Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lực lượng "đánh mạnh" tội phạm cờ bạc và tệ nạn xã hội khác ở các địa phương, để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.