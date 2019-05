Phá đường dây game bài 4.000 tỉ đồng

Hai anh em ruột tổ chức đường dây đánh bạc 2.000 tỉ đồng Hôm 23-5, Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt bốn bị can trong quá trình điều tra mở rộng một vụ án liên quan đến tổ chức đánh bạc trực tuyến với quy mô cực lớn. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Hưng Yên) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt và khám xét nơi ở của bốn người gồm Phạm Công Bằng, Phạm Công Biên, Đào Viết Lâm, Trần Đức Khiển (đều quê Thái Bình). Trong số này, Phạm Công Bằng và Phạm Công Biên là hai anh em, Bằng giữ vai trò cầm đầu. CQĐT cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của nhóm này với số dư hàng tỉ đồng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong đường dây nói trên lên tới hơn 2.000 tỉ đồng, liên quan đến 113 đại lý tại nhiều tỉnh, TP trong cả nước. Nhóm này đã thuê nhà ở TP Thái Bình để điều hành đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Họ mở tài khoản làm đại lý cấp 2 cho các trang web đánh bạc trực tuyến, các con bạc dùng tiền thật để quy đổi tiền ảo tham gia chơi. Khi chơi xong, họ sẽ được quy đổi tiền ảo thành tiền thật. TUYẾN PHAN