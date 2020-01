Phá đường dây giả danh công an chiếm đoạt 500 tỉ

Ngày 19-1, công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã phối hợp với cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát đe dọa các bị hại có liên quan đến các vụ án, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, qua đó chuyển tiền của bị hại đến tài khoản khác và chiếm đoạt.

Bước đầu, công an xác định có năm bị hại ở Quảng Nam bị chiếm đoạt với số tiền lên đến bảy tỉ đồng.



Công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 nghi phạm liên quan. Ảnh C.A

Theo điều tra, những người trong đường dây này đã giả mạo số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an.

Sau đó, nhóm người sử dụng số điện thoại này giả danh công an, kiểm sát viên thông báo các bị hại có liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy… và yêu cầu các bị hại phải cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Tiếp tục, họ yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng, đăng ký Internet Banking và dùng chính số điện thoại của bị hại làm mã OTP, yêu cầu bị hại nộp toàn bộ số tiền của mình vào tài khoản mới đăng ký để chiếm đoạt.



Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh C.A

Cơ quan điều tra xác định, những người Việt Nam và Malaysia hoạt động dưới sự chỉ đạo của một người Đài Loan. Nhóm tội phạm phân công nhiệm vụ cho từng người gọi điện đe doạ nạn nhân, thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng, thuê mở tài khoản ngân hàng và rút tiền.

Qua điều tra, công an xác định nhóm này đang ở các tỉnh phía Nam. Ngày 12-1, Ban chuyên án triển khai đồng loạt các tổ công tác bắt giữ những người phạm tội tại TP.HCM, Đồng Tháp…

Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Long Boon Leng (29 tuổi, quốc tịch Malaysia). Người này được xác định là chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng người Việt hoạt động phạm tội chiếm đoạt tài sản; hoạt động theo sự chỉ đạo của đối tượng người Đài Loan; Lim Kean Kew (24 tuổi, quốc tịch Malyasisa); Cao Ngọc Nhi (22 tuổi) và Đỗ Thị Đông (SN 1993, cùng trú Campuchia).

Những người Việt Nam liên quan bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Bích Tuyền (26 tuổi, ngụ Long An); Nguyễn Thị Trà My (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp); Trần Thị Băng Nhi (20 tuổi, ngụ Trà Vinh); Trần Văn Phát (30 tuổi, ngụ TP.HCM); Nguyễn Thị Bé (28 tuổi, ngụ Đồng Tháp); Võ Thiên Long (30 tuổi, ngụ TP.HCM).



Công an tạm giữ hai nghi phạm người Malaysia. Ảnh C.A

Ngoài ra, công an đã tạm giữ 57 điện thoại di động, năm máy tính xách tay, một thiết bị Air Tel, năm thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM các loại… và các loại sổ sách giấy tờ khác có liên quan.

Qua khai thác thông tin từ các thiết bị điện tử cũng như lời khai các đối tượng , công an xác định nhóm đối tượng người Đài Loan và các đồng phạm hiện đang nắm giữ số lượng trên 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của người Việt Nam.

Cùng với đó, thông qua số điện thoại giả mạo đường dây nóng Bộ Công an, nhóm này đã chiếm đoạt thông tin của trên 2.000 cá nhân (86 tài khoản ngân hàng người Việt Nam, 1914 tài khoản ngân hàng Trung Quốc) và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trên toàn quốc. Số tiền ước tính đã chiếm đoạt của bị hại trên cả nước lên đến 500 tỉ đồng.