Phá nhiều vụ án, Phòng PC03 Công an TP.HCM được khen thưởng

Chiều 22-10, tại trụ sở Công an TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao khen thưởng cho tập thể có thành trích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.





Lãnh đạo UBND trao thưởng cho phòng PC03 vì những thành tích đạt được trong thời gian vừa qua. Ảnh CA

Theo Công an TP.HCM, trong hai tháng diễn ra cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phát hiện, triệt phá 296 vụ, 300 người; thu giữ số lượng hàng hóa có trị giá khoảng 37 tỉ đồng; khởi tố mới 156 vụ án, 48 bị can; kết thúc 77 vụ án, 31 bị can.

Trong đó công an triệt phá nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là vật tư y tế.

Cụ thể, công an thu giữ tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Y tế Trường Thọ, do Ngô Minh Danh cầm đầu; thu giữ hơn 14.000 thùng găng tay y tế thành phần giả hàng hiệu VGLOVE của Công ty Khải Hoàn, hơn 110 tấn nguyên liệu, hơn 3,7 tấn găng tay y tế đã phân loại; trị giá hàng hóa theo trị giá hàng thật khoảng 20 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT CATP đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can là Nguyễn Văn Mịch và Ngô Minh Danh để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.



Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi trao thưởng. Ảnh CA

Công an triệt phá vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là găng tay y tế, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiết bị TTH do Thạch Thị Hoa cầm đầu, thu giữ 2.300 thùng găng tay giả nhãn hiệu VGLOVE; 700 kg găng tay y tế kém chất lượng; 6.800 vỏ hộp nhãn hiệu VGLOVE, trị giá hàng hóa theo giá trị thật khoảng 05 tỷ đồng.



Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam năm người liên quan để để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tại buổi trao thưởng, Ban Giám đốc CATP cũng đã trao Quyết định khen thưởng của Bộ Công an và Thư khen của Giám đốc CATP chúc mừng, động viên những thành tích mà phòng PC03 đã đạt được trong thời gian qua.

Trong thời gian qua, phòng PC03 đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền 20 triệu đồng từ số tiền được khen thưởng.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã biểu dương, chúc mừng những chiến công mà Công an TP.HCM đã đạt được, góp phần tích cực, quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP nói riêng và cả nước nói chung.