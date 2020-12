Phát hiện 9 thanh niên 'phê' ma túy bay lắc ở nhà riêng

Ngày 30-12, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tiếp tục điều tra vụ tổ chức sử dụng ma túy trái phép tại nhà của Hoàng Ngọc Hải (22 tuổi, trú thôn Yên Hải, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân).



Chín nam thanh niên tụ tập và sử dụng trái phép chất ma túy bị công an phát hiện, tạm giữ. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 28-12, lực lượng Công an các xã Xuân Yên, xã Xuân Thành, xã Xuân Hải, Công an huyện Nghi Xuân cùng kiểm tra tại nhà riêng của Hải.

Tại đây, công an bắt quả tang 9 nam thanh niên quê Nghệ An, Hà Tĩnh đang tụ tập đông người, "bay lắc" gồm: Hải, Nguyễn Văn Lập (27 tuổi), Phan Tuấn Anh (23 tuổi), Phan Văn Phong (19 tuổi, cùng trú xã Xuân Yên), Trịnh Văn Hùng (29 tuổi), Phan Văn Núi (28 tuổi), Trần Xuân Pháp (28 tuổi, cùng trú xã Xuân Thành), Trần Công Thành (19 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân), Trần Văn Đoàn (19 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An).

Qua kiểm tra, test nhanh, cả 9 nam thanh niên trên đều dương tính với ma tuý tổng hợp.

Khám xét hiện trường, lực lượng công an thu giữ hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy, hai điện thoại di động cùng một số tang vật.

- Cũng trong tối 28-12, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Vinh tiến hành kiểm tra tại phòng 1004 của Khách sạn Toàn Thắng (đường Lê Nin, khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An). Tại đây, công an phát hiện sáu thanh thiếu niên từ 16 tuổi đến 22 tuổi, quê Nghệ An, Hà Tĩnh đang phê ma túy. Qua test nhanh, sáu người nêu trên đều dương tính với chất ma túy.