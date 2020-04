Phát hiện bị can truy nã trong khu cách ly tập trung

Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết: Vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Toàn (48 tuổi) cách ly tập trung tại Trường THCS Khưu Văn Chông, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Toàn là bị can trong một vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã.



Nguyễn Quốc Toàn tại cơ quan Công an huyện Bến Cầu. Ảnh: N.VŨ

Theo Công an huyện Bến Cầu, Toàn ngụ phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi vay tiền của một ngân hàng, Toàn bỏ trốn và tháng 3-2018, Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã.

Ngày 19-3, Toàn nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) và được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THCS Khưu Văn Chông, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Trong suốt 14 ngày cách ly, Toàn khai báo quanh co, mập mờ về nhân thân. Công an huyện Bến Cầu đã điều tra và phát hiện Toàn là bị can đang bị truy nã và tiến hành bắt giữ Toàn ngay sau khi đối tượng hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung.

Hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục bàn giao Toàn cho Công an Thành phố Hà Nội.