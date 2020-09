Phát hiện bộ xương người đã khô trên Núi Cấm

Ngày 13-9, Công an tỉnh An Giang đang xác minh danh tính người chết trên đỉnh núi Cấm.

Thông tin ban đầu, vào 9-9, một nhóm người đi hái thuốc nam ở Núi Cấm - khu vực rẫy của ông Nguyễn Thanh Liêm thì phát hiện một bộ xương người nên trình báo công an.



Bộ xương khô được phát hiện trên Núi Cấm. Ảnh: CACC

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người chết là nam giới, khoảng 40-45 tuổi; mặc quần cụt màu xanh, bên trong túi quần có một ít tiền. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do treo cổ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông báo ai là người thân hay có thông tin về nạn nhân nói trên thì báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) để làm rõ.