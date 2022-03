Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết: Phòng An ninh Kinh tế, công an tỉnh đang cùng với các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện Châu Đức tiến hành điều tra xử lý một cơ sở tái chế nhớt thải thành dầu F0 quy mô lớn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2-3, phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với công an huyện Châu Đức kiểm tra cơ sở tái chế nhớt thải nằm trên cánh đồng thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức.



Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 100 thùng phuy nhớt đã qua sử dụng; một xe bồn đang đến mua chất lỏng sau tái chế, trên xe chứa khoảng 16 m3 chất lỏng. Ngoài ra còn ghi nhận thêm 8 thùng nhựa chứa khoảng 8.000 lít chất lỏng sau tái chế, được cho là dầu FO.



Công an kiểm tra cơ sở tái chế nhớt thải thành dầu F0 trái phép-Ảnh:ĐT

Bước đầu, ông Trần Thiện Minh (39 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) quản lý cơ sở cho biết, nơi này chuyên thu mua nhớt thải về nấu bóc tách dầu sau đó pha với hóa chất cho ra dầu FO. Sau đó số dầu F0 trên được bán cho những người có nhu cầu đốt nhiên liệu làm nóng trong sản xuất nông sản.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không xuất trình được giấy phép nào liên quan. Trong quá trình làm việc, công an ghi nhận một xe tải chở 30 thùng phuy nhớt thải đến giao cho cơ sở này.





Cơ sở tái chế nằm ở vị trí khá khuất, ít người để ý-Ảnh:ĐT

Hiện vụ việc đang được phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh phụ trách xử lý.

Lực lượng chức năng cũng đã niêm phong tất cả số nhớt thải và dầu được cho là FO. Đồng thời lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm để phục vụ công tác điều tra.