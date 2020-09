Phát hiện cửa hàng túi xách chứa 1.800 loại vũ khí

Theo Tổng Cục quản lý thị trường (QLTT) ngày 24-9, Đội QLTT số 7 thuộc Cục QLTT TP.HCM phối hợp với công an phường Tân Kiểng, quận 7 kiểm tra cửa hàng kinh doanh túi xách MT tại phường Tân Kiểng, quận 7.

Tại thời điểm kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm túi xách có dấu hiệu giả các thương hiệu như Gucci, Louis Vuitton...



Hàng ngàn mặt hàng cấm đã được tịch thu để tiếp tục điều tra xử lí. Ảnh: Tổng cục QLTT.

Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn vũ khí như dao, côn nhị khúc cùng công cụ hỗ trợ như áo giáp, gậy, găng tay hỗ trợ, dùi cui, móc leo tường,...được cất giấu trong nhà kho sau bếp với tổng số lượng 1.800 sản phẩm.

Đồng thời, tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, cửa hàng chỉ có một nhân viên làm việc. Nhân viên này khai nhận chủ cửa hàng không có mặt tại cửa hàng.



Theo Đội QLTT số 7, đây là mặt hàng cấm do cơ quan Công an quản lý, các cơ sở không được phép kinh doanh. Do đó, Đội QLTT số 7 đã tiến hành tịch thu toàn bộ số hàng cấm nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.