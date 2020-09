Phát hiện học viên boxing chết trong tư thế treo cổ

Chiều tối 21-9, ông Trần Văn Trí- Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm và đang điều tra cái chết của em PHH (16 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).



Khu vực Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An. Ảnh: ĐH

Khoảng 13 giờ 30 phút chiều 21-9, người dân phát hiện em H chết trong tư thế treo cổ ở khu vực nhà thi đấu của Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An (đóng tại địa bàn phường Cửa Nam).

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cửa Nam và Công an TP Vinh có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao thi thể em H cho gia đình về quê tổ chức lễ mai táng.

Được biết, em H là học viên môn boxing tại Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An.