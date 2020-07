Ngày 27-7, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, cho hay vừa phát hiện số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn quận.

Cụ thể, trưa ngày 26-7, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ phát hiện tại nhà ông Đ.V.L (29 tuổi, ngụ phường Hòa An) trữ 33 thùng khẩu trang y tế với 8.250 chiếc không hóa đơn chứng từ.

Đến chiều cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường, Công an quận Cẩm Lệ kiểm tra một đại lý khẩu trang tại phường Khuê Trung.

Tại đây, công an phát hiện bốn lô hàng gồm 158 thùng chứa 10.000 khẩu trang y tế các loại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ lô hàng theo quy định pháp luật.

Trước đó, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu toàn lực lượng phối hợp các địa phương triển khai toàn diện các giải pháp nắm tình hình, đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Công an TP Đà Nẵng phải kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để thổi giá, đầu cơ, tích trữ, vận chuyển trái phép vận tư y tế nhằm thu lợi bất chính.