Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường dưới kênh nước

Chiều tối 20- 1, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông được phát hiện tại khu vực cầu kênh N17 (thuộc địa bàn xóm 8, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu).

Chiều cùng ngày (20-1), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông dưới cầu kênh N17.

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Hậu có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo lên Công an huyện Quỳnh Lưu. Do người đàn ông không mang theo giấy tờ tùy thân nên cơ quan công an và chính quyền địa phương chưa xác định đươc danh tính, quê quán, người thân. Cạnh thi thể có đôi dáp tông đã mòn sờn.



Đôi dép phát hiện gần thi thể nạn nhân. Ảnh: Đ.L

Nạn nhân này khoảng 50 tuổi mặc quần đen, áo màu xanh có hàng chữ tiếng Anh trước ngực trái.

Hiện chính quyền địa phương đang thông báo ai là người thân của nạn nhân đến làm các thủ tục cần thiết.