Phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Liên tục phát hiện người nhập cảnh trái phép • Tối 25-12, hai vợ chồng Lộc Văn Hữu (trú bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) sợ bị cách ly nên nhập cảnh trái phép từ Lào vào huyện Kỳ Sơn, Nghệ An và bị biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện. Hai vợ chồng Hữu được đưa đi cách ly và sẽ bị xử lý theo quy định. • Ngày 24-12, LTT (32 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam rồi về địa phương. Người này được xác định dương tính với COVID-19 và cơ quan chức năng đang căng sức truy vết những người tiếp xúc gần với T. • Rạng sáng 22-12, Công an tỉnh Hà Giang tuần tra và ra hiệu lệnh dừng ba ô tô bảy chỗ nhưng các tài xế không chấp hành. Bị bắt giữ sau đó, ba tài xế khai đang chở chín người TQ nhập cảnh trái phép đến TP Hà Nội và họ đã cho số người TQ xuống xe dọc đường khi bị truy đuổi. Lực lượng chức năng phát hiện chín người TQ đang lẩn trốn trong rừng, đưa về kiểm tra y tế, cách ly và sẽ xử lý theo quy định.